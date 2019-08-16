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Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил о важности налаживания отношений с Россией до того, как это сделает президент США Дональд Трамп. Дипломат отметил, что американский лидер не будет принимать во внимание интересы Европы.

Необходимо вновь «связать Россию с Европой» и исправить непоследовательную политику Запада, подтолкнувшую Москву к Пекину. Об этом Ведрин заявил в интервью газете Figaro .

По словам дипломата, Франция и Россия могут сотрудничать в военной, ядерной, космической и цифровой областях.

Нужно восстанавливать, начиная практически с нуля, политику контроля за вооружением и сбалансированного разоружения, — сказал Ведрин.

Ранее News.ru сообщал, что главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудят на переговорах 19 августа Ливию, Сирию, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, а также ситуацию в Персидском заливе. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Кроме этого, он сообщил, что стороны могут обсудить в контексте Сирии «вопрос о новом четырёхстороннем саммите».