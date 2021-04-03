Французских министров заподозрили в участии в подпольных вечеринках

https://static.news.ru/photo/bf94fd0c-9583-11eb-9d2f-96000091f725_660.jpg Фото: Unsplash

Французские СМИ сообщили, что ряд министров страны участвуют в подпольных вечеринках в ресторанах, которые должны быть закрыты из-за пандемии коронавируса. Глава МВД республики Жеральд Дарманен поручил проверить эту информацию.

Я попросил префекта полиции Парижа проверить достоверность сообщённых фактов, чтобы, если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных обедов, — написал Дарманен в Twitter.

#BouchesDuRhÃ´ne Les #gendarmes mettent fin Ã une fÃªte clandestine rassemblant prÃ¨s de 150 personnes.

Non-respect des mesures #covid

Nombreuses verbalisations

Restons prudents, empÃªchons le virus de circuler. #NotreEngagementVotreSÃ©curitÃ© https://t.co/N06pL1cXWv — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) April 4, 2021

В репортаже, который вышел на телеканале M6, идёт речь о якобы действующем подпольном ресторане, расположенном в дорогом районе Парижа. Там ни официанты, ни клиенты не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Один из клиентов подтвердил журналистам, что видел министров республики на таких вечеринках.

Префектура полиции Парижа подтвердила, что открыла расследование, чтобы установить организаторов и участников подпольных вечеринок.

Как писал NEWS.ru, неизвестные напали на жандармов и сожгли их служебную машину, когда стражи порядка пытались разогнать новогоднюю вечеринку в коммуне Льерон (регион Бретань) на северо-западе Франции.

По данным радиостанции Europe1, в вечеринке участвовали около двух тысяч человек. Организаторы взяли в аренду несколько ангаров, чтобы принять как можно больше человек и обеспечить пути отхода в случае облавы. Когда группа жандармов прибыла на место, участники гуляний закидали их камнями. Трое сотрудников правоохранительных органов получили лёгкие травмы. Жандармы решили отступить и «контролировать подступы к месту проведения мероприятия» в ожидании подкрепления. Об итогах противостояния и возможных задержаниях данных не поступало.