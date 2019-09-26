Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Такое решение было принято после трёхдневного допроса, передаёт
Расследования продолжаются, и господин Шодиев уверен, что докажет судье, что этих выплат никогда не существовало, — рассказал адвокат фигуранта Антонан Леви.
Он добавил, что его подзащитный хочет доказать невиновность и восстановить свою честь.
Ранее News.ru писал, что бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова подозревают в хищении порядка 800 млн рублей при строительстве объектов Эрмитажа.