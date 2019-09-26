Фото: Rael stomp/Wikimedia Commons

Тегеран проголосует за перенос штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такая инициатива будет представлена официально. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани на пресс-конференции по итогам своего участия в Генассамблее ООН.

Он также отметил, что «иранские власти абсолютно не заинтересованы в визите в США». У Вашингтона нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН, это неправильная политика, — цитирует Рухани ТАСС....