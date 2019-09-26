Патох Шодиев Патох Шодиев Фото: Rael stomp/Wikimedia Commons

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

Такое решение было принято после трёхдневного допроса, передаёт France Presse. Власти обвиняют бизнесмена в передаче своему экс-адвокату и неизвестному «носильщику» €5,8 млн.

Расследования продолжаются, и господин Шодиев уверен, что докажет судье, что этих выплат никогда не существовало, — рассказал адвокат фигуранта Антонан Леви.

Он добавил, что его подзащитный хочет доказать невиновность и восстановить свою честь.

Ранее News.ru писал, что бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова подозревают в хищении порядка 800 млн рублей при строительстве объектов Эрмитажа.

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