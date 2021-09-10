Французские силовики предотвратили теракты с применением «грязных бомб»

Французские полицейские арестовали молодого человека, который изготовил несколько взрывных устройств с содержанием урана. Последствия взрывов таких «грязных бомб» могли бы привести к длительному радиоактивному заражению крупных территорий. Об этом сообщает France Blue.

В департаменте Верхний Рейн полиция задержала 26-летнего гражданина Франции, который подозревался в подготовке терактов. Мужчина изготовлял взрывные устройства, содержащие радиоактивные элементы. В правоохранительные органы обратились простые люди. Им подозреваемый показал видеоинструкции по изготовлению взрывчатки. Злоумышленник выразил настрой на применение этих «навыков».

В доме несостоявшегося террориста правоохранители нашли четыре уже готовых устройства. В них содержался оксид урана и другие радиоактивные элементы. Также были найдены символика ку-клукс-клана и знамёна со свастикой. Так называемые грязные бомбы характерны тем, что как таковых серьёзных разрушений не наносят, но оставляют после взрыва высокий радиоактивный фон.

Ранее на свободу вышел ударивший президента Франции Эммануэля Макрона Дамьен Тарель. После обысков в его доме силовикам стали ясны политические мотивы преступника, так как у него нашли сочинение Адольфа Гитлера «Moя борьба». Сам осуждённый заявил, что о своём поступке не сожалеет.