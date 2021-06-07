Французские сенаторы обеспокоены неонацизмом на Украине

Члены сената Франции обратились к главе МИД с просьбой прокомментировать неонацистское движение на территории Украины. Об этом пишет «Страна.ua».
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К таким выводам французы пришли после посещения Украины в конце мая текущего года. Теперь они ждут выступления представителя МИД республики по этому поводу в сенате.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в европейских странах поднимают голову неонацисты. По его словам, неонацисты есть на Украине и в некоторых странах Прибалтики. В частности, Песков указал на прошедший в Киеве марш националистов, приуроченный к годовщине создания дивизии СС «Галичина».