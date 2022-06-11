Францию взбесил смертный приговор наёмникам в ДНР МИД Франции возмутился смертным приговором для трех иностранных наёмников в ДНР

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Крайне возмущены были в МИД Франции после вынесения смертного приговора трем иностранным наёмникам, воевавшим в ВСУ. Такое решение ранее принял трибунал в Донецкой народной республике (ДНР). В ответ французское министерство приняло коммюнике, в котором высказало свое возмущение, сообщили РИА Новости.

Франция крайне обеспокоена сообщениями о смертном приговоре после показательного суда двум гражданам Великобритании и гражданину Марокко, взятым в плен пророссийскими войсками в Донецке, — говорится в документе.

По мнению, французов с пленными наёмниками нужно обращаться «в соответствии с международным гуманитарным правом».

Однако глава пресс-службы МИД России Мария Захарова ответила ранее Великобритании на подобное заявление, отметив, что формально наемники не являются военнопленными.

Осужденный в Донецкой Народной Республике гражданин Британии Эйден Аслин накануне рассказал, сколько ему платили за службу в ВСУ. Изначально он получал восемь тысяч гривен (около $250), позднее жалование подняли до 12 тысяч.