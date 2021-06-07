Франция заподозрила главу ЦБ Ливана в отмывании денег

https://static.news.ru/photo/a3124950-c6b1-11eb-b232-96000091f725_660.jpg Риад Саламе Фото: Xinhua/Global Look Press

Финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении главы ЦБ Ливана Риада Саламе. Его подозревают в причастности к преступному сообществу, а также в отмывании денег, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на близкие к следствию источники.

Расследование прокуратура начала в конце мая. Оно проводится на территории Швейцарии.

В отношении банкира были поданы две жалобы в антикоррупционное отделение прокуратуры. Первая поступила от имени швейцарского фонда Accountability Now, вторая — от некоммерческой организации Sherpa и «Коллектива жертв мошенничества и преступных действий в Ливане», созданного вкладчиками, разорившимися во время кризиса, начавшегося в ближневосточном государстве в 2019 году.

Помимо Риада Саламе в жалобах упоминаются его брат, сын, племянник и сотрудница ЦБ Ливана.

Авторы жалоб требуют расследовать массовое бегство капитала из Ливана, приобретение элитной недвижимости, несоразмерное с доходами фигурантов, а также ответственность финансовых посредников.

Заявители оценивают сумму активов Саламе по всему миру в сумму, превышающую $2 млрд.

В свою очередь глава ЦБ Ливана утверждает, что заработал состояние благодаря наследству, а также карьере финансиста.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал, что Ливан становится всё более взрывоопасной страной на Ближнем Востоке: затяжной политический и вытекающий из него экономический кризис заставляет власти республики расширять непопулярные меры, которые грозят серьёзными потрясениями. За полтора года национальная валюта потеряла в своей стоимости более 80%, а отсутствие средств ставит под вопрос дальнейшее финансирование принципиально важных для государства структур.