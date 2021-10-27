Франция задержала британское судно за ловлю рыбы без лицензии

Французские власти задержали британское судно, рыбачившее без лицензии у французских берегов. Ранее французские власти пригрозили Великобритании санкциями, сообщает РИА Новости.

Ещё одно британское судно пыталось сопротивляться требованиям властей и было оштрафовано.

Накануне правительство Франции пригрозило ввести с 2 ноября первые санкции против Британии за несоблюдение соглашений о лицензиях для французских рыбаков, подписанных в рамках Brexit. Как заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, такие меры могут начать действовать, если Лондон не изменит свою политику в области рыболовства.

По словам Атталя, французские рыбаки поучили вдвое меньше лицензий, чем они требовали.

В Великобритании заявления Парижа назвали «непропорциональными и вызывающими разочарование». Представитель Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост отметил, что Британия полностью соблюдает договорённости с ЕС и одобрила 98% запросов, поданных рыболовами из Евросоюза.

Ранее ведущие страны Евросоюза потребовали от Брюсселя разработки плана действий на случай торговой войны с Великобританией. В числе возможных шагов рассматривают ограничение доступа Великобритании к энергопоставкам, введение тарифов на британский экспорт или прекращение двустороннего торгового соглашения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейские дипломатические источники.