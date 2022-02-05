Франция выйдет из НАТО при одном условии

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Париж выйдет из НАТО в случае её победы на выборах. По мнению политика, Франция должна защищать свои интересы, а также выйти из логики военных блоков. Выход из Североатлантического альянса сделает невозможным втягивание страны в чужие конфликты, отметила кандидат. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков. Поэтому мы выйдем из объединённого командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты, — пообещала Ле Пен.

Выборы президента Франции состоятся в апреле 2022 года. Помимо Ле Пен, в гонке участвуют кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, а также крайне правый лидер партии «Отвоевание» Эрик Земмур. Действующий президент Эммануэль Макрон пока официально не объявил об участии в предвыборной гонке.

Ранее сообщалось, что американские военные прибыли в Германию под предлогом усиления стран НАТО в Восточной Европе из-за усматриваемой Западом угрозы «вторжения» России на Украину. Задача прибывших военнослужащих заключается в развёртывании командного пункта в Висбадене. В ближайшее время в Румынию из ФРГ прибудет около тысячи военных США в рамках плана помощи Вашингтона партнёрам по НАТО.