Франция впервые в истории отзывает послов из США и Австралии

Франция отзывает послов из США и Австралии, об этом сообщает радиостанция RTL.

Об отзыве в Париж послов в США и Австралии для консультаций из-за разрыва Канберрой контракта на поставки подводных лодок ранее сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

При этом официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что руководство США находится в тесном контакте с властями Франции после решения об отзыве посла и намерено ближайшие дни посвятить урегулированию всех разногласий.

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили, что собираются создать новый военный блок. Партнёрство в области обороны и безопасности назвали AUKUS, оно предполагает отказ Австралии от контракта с Францией на покупку неатомных подлодок. Власти страны приняли решение купить эту технику у США. Во Франции посчитали такой шаг «ножом в спину».