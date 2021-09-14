Франция возобновила поставки шампанского в Россию

С 15 сентября страна возобновляет поставки шампанского в Россию. Они были приостановлены в июле текущего года в связи с новым российским законом о маркировке.

Решение о возобновлении поставок принял межпрофессиональный комитет вин Шампани. По словам сопредседателя комитета Жана-Мари Барийера, французские виноделы будут уважать новый российский закон.

Речь также идёт о том, чтобы больше не ставить в неблагоприятное положение российских клиентов и потребителей по мере приближения новогодних праздников, — цитирует эксперта AFP.

Барийер отметил, что поставки шампанского в РФ приостановили «не менее 95% торговых домов».

Новый российский закон внёс изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в РФ. В частности, использование наименования «шампанское» стало возможно только для напитков, произведённых на территории России, для импортных аналогов предлагалось использовать определение «игристое вино».

Данный законотворческий пассаж изучил французский комитет вин Шампани. Отмечалось, что он ставит под удар переговоры между РФ и Францией по вопросам защиты апелласьонов, которые велись на протяжении 20 лет. Комитет призвал французских и европейских дипломатов приложить усилия для пересмотра закона. Также сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали производителей приостановить поставки шампанского в РФ.

В конце августа стало известно, что правительство РФ разрешило импортёрам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях, подающихся компаниями для получения марок для продажи алкоголя в стране.

Согласно регламентам ЕС, шампанским может называться только игристое вино, которое произведено во французском регионе Шампань по определённой технологии и из установленных сортов винограда.

Ранее стало известно, что алкогольный завод в Дербенте запустит в производство шампанское. Новая линия продукции позволит поставлять на прилавки 15 миллионов бутылок игристого вина в год.