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Франция сообщила об отсутствии намерений передавать резервы ЦБ Киеву

Глава МИД Франции Ле Дриан исключил планы по передаче замороженных активов ЦБ Украине
23:55, 21 марта 2022
Франция сообщила об отсутствии намерений передавать резервы ЦБ Киеву Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что у Парижа нет намерений передавать Украине замороженные активы Центробанка. Однако Франция намерена и далее оказывать Украине поддержку, пишет ТАСС.

В настоящее время нет планов передачи Украине замороженных активов ЦБ РФ, — сказал министр иностранных дел Франции журналистам.

Днём ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр объявил, что Франция заморозила активы Центробанка России на сумму €22 млрд, а также счета и недвижимость персон, попавших под санкции западных стран против России.

Ранее в Польше предложили изымать активы российских бизнесменов. Для этого необходимо изменить конституцию, и такое предложение уже поступило, заявил пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер. По его словам, проект изменений сейчас готовится.

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