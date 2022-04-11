Франция объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата

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Министерство иностранных дел Франции объявило персонами нон грата ещё шестерых российских дипломатов, говорится в заявлении ведомства. Также французский МИД сообщил о вызове советника-посланника посольства России для оглашения решения о высылке.

По итогам длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) сообщило 10 апреля о тайной операции, проводимой российскими разведывательными службами на территории Франции, - отмечается в коммюнике. - Шесть российских агентов, работавших под дипломатическим прикрытием и осуществлявших действия, противоречащие интересам национальной безопасности, объявлены персонами нон грата, — говорится в сообщении.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение, заявив, что Москва ответит на действие французских властей.

Ранее Хорватия выслала 18 российских дипломатов и шесть работников посольства в Загребе. Российскому послу в Хорватии Андрею Нестеренко также была вручена нота о высылке работников посольства.

О высылке дипломатов 8 апреля сообщила Япония. Власти страны приняли решение выслать из страны восьмерых дипломатов из России.