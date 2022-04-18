Франция отказалась считать геноцидом события на Украине

Франция не считает правильным применение термина «геноцид» к событиям на Украине, сообщил в эфире радиостанции Sud Radio госсекретарь при французском МИД Клеман Бон. Он уточнил, что не считает правомерным применение подобного термина в данном случае.

Нет, это не совсем так. Даже в ситуации, когда совершаются жестокие действия, нужно применять точные термины, — сказал Бон.

Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с журналистами сообщил, что происходящее на Украине кажется ему геноцидом. При этом он оговорился, что оценку происходящему должны давать юристы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что заявление президента о геноциде неспособно повредить перспективам мирных переговоров и не влияет на позицию Вашингтона по урегулированию кризиса. По её словам, американская администрация всегда будет поддерживать украинские власти в переговорных усилиях. Американская разведка также сообщила, что не может подтвердить слова президента США, так как не наблюдает характерного для геноцида уничтожения этнической группы или нации. Как уточнила компания NBC, информация спецслужб якобы идёт вразрез с мнением главы государства и вызывает недоумение.