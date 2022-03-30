Франция с 1 апреля возобновит выдачу туристических виз россиянам

Париж возобновляет выдачу россиянам виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля. Об этом сообщили в визовом центре Франции, добавив, что при подаче заявки сертификат о вакцинации от коронавируса больше не требуется, пишет РИА Новости.

Совершенно верно, с 1 апреля заявление на визу могут подавать все остальные (даже те, кто не имел ранее французской визы), в том числе в туристических целях. Прививка более не требуется [для оформления визы], — сказали в визовом центре.

Ранее стало известно, что Франция возобновила выдачу виз для большинства категорий граждан, включaя родственников французских граждан, студентов, прибывающих на учёбy во Францию, а также обладателей виз с многократным въездом, срок которых истёк за время пандемии.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала ранее сообщил, что страна останавливает выдачу вида на жительство гражданам России. Кроме того, государство прекращает выдавать россиянам визы, что связано с началом военной операции РФ на Украине.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести визовые ограничения для граждан России. Как отметил источник РИА Новости, Еврокомиссия уже прорабатывает данный вопрос, лидеры стран сообщества могут обсудить его в ходе саммита в Брюсселе.