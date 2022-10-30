Франция раскрыла условие для прекращения США военной помощи Украине Le Figaro: США могут пересмотреть вопрос военной помощи Украине после выборов в ноябре

Фото: Министерство обороны РФ

В США увеличивается количество противников оказания помощи Украине. Об этом написал в своем материале обозреватель французской газеты Le Figaro Адриен Жольм. По его мнению, после промежуточных выборов в конгресс Вашингтон может пересмотреть политику в отношении Киева.

К тем немногим республиканцам, которые выступали против выделения Украине огромных сумм, теперь добавились прогрессисты из партии демократов, — отмечает Жольм.

По словам автора, до недавних пор политики в США были единодушны в вопросе помощи Киеву, но теперь консенсус дал трещину и в случае победы республиканцев на выборах поддержка может оказаться под вопросом.

В статье также отмечается, что с начала спецоперации Штаты выделили Украине около $40 млрд, что превышает общий объем помощи трем крупнейшим получателям в 2020 году — Израилю, Египту и Афганистану.

Жольм напомнил, что наиболее явными противниками военной помощи Украине являются сторонники экс-президента страны Дональда Трампа. Жольм полагает, что после выборов 8 ноября большинство в американском конгрессе могут получить республиканцы и тогда сторонников Трампа там окажется больше, чем сейчас.

Ранее обозреватель Мэтью Мэи в статье для американского журнала The National Interest заявил, что США необходимо сейчас наладить с Россией дипломатические контакты для решения конфликта на Украине. Журналист объяснил, что срочность связана с тем, что Киев в ближайшее время может «почувствовалось влияние мобилизации РФ». Он добавил, что переговоры могут быть инициированы после того, как республиканцы возьмут палату представителей под свой контроль.