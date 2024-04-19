Франция раскрыла, ответят ли страны G7 на удар Израиля по Ирану МИД Франции: cтраны G7 обсудят предполагаемый удар Израиля по Ирану 19 апреля

Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мелани Жоли

Страны — участницы «Большой семерки» (G7) планируют обсудить ситуацию, связанную с предполагаемым ночным ударом Военно-воздушных сил Израиля по территории Ирана, написала на странице в социальной сети Twitter (X) министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. По словам главы ведомства, встреча министров по этому вопросу должна состояться в Италии в эту пятницу, 19 апреля. Жоли подчеркнула, что страны внимательно следят за развитием ситуации.

Сотрудники МИД Канады проинформировали меня о ночных взрывах в Иране. Мы внимательно следим за ситуацией. Сегодня утром мы обсудим ее с министрами иностранных дел на сессии G7 в Италии, — заявила министр.

Ранее израильские СМИ сообщали, что власти страны не собираются брать на себя ответственность за удар по территории Ирана. Источники в правительстве и службах безопасности говорили, что Иерусалим считает атаку ответной. При этом Израиль расценивает произошедшее в Иране как «взрыв на заводе».

Израиль нанес удар по территории Ирана 19 апреля после произошедшей иранской атаки. Сообщалось о взрывах в городе Кехджаваристан, расположенном недалеко от военной базы. СМИ утверждают, что Соединенные Штаты не участвовали в атаке.