Франция провела испытания ядерной ракеты M51.3: зачем, какие особенности Франция провела успешные испытания модернизированной ракеты M51.3

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Франция провела успешные испытания модернизированной стратегической баллистической ракеты M51.3, которая способна нести ядерный боезаряд, заявили в Минобороны страны. Что об этом известно?

Что известно об испытаниях новой версии ракеты

В Министерстве обороны Франции пояснили, что запуск проходил в строгом соответствии с международным правом.

«С ракетно-испытательного центра Бискаросс успешно проведен испытательный пуск ракеты M51 без ядерного заряда. Цель — защищать жизненно важные интересы Франции при любых обстоятельствах», — говорится на официальном сайте ведомства.

Глава ведомства Себастьян Лекорню отметил, что речь идет о модификации ракеты с индексом M51.3. По его словам, успешный пуск «увековечивает доверие к ядерному сдерживанию и демонстрирует превосходство сектора пусковых установок Франции».

«Эта программа вооружений отвечает воле президента, который привержен принятию решений, необходимых для поддержания оперативной надежности ядерных сил с течением времени на уровне строгой достаточности, требуемой международной обстановкой», — сообщается на сайте Министерства обороны Франции.

Отмечается, что учебная боевая часть ракеты приземлилась в северной части Атлантики «в сотнях километрах от берега».

Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press Себастьян Лекорню, министр Вооружённых сил Франции

Что известно о баллистической ракете М51

M51 — французская баллистическая ракета, которая устанавливается на подводных лодках класса Triomphant. Была принята на вооружение в 2010 году. Максимальная дальность стрельбы составляет 10 000 км, стартовая масса — от 52 т. Она несет до десяти боеголовок с разной траекторией удара.

В мае 2013 года прошли единственные неудачные испытания, когда ракета взорвалась в воздухе. Пуск был произведен с атомной подводной лодки Vigilant. Это была первая неудача с 1996 года, ранее были осуществлены пять успешных пусков: три с земли и два с воды. Испытания проводились у мыса Финстер на Атлантическом побережье Франции. Власти Франции подчеркивали, что неудачный пуск ракеты не мог привести к серьезным последствиям, так как район испытаний был заранее закрыт для движения морских и воздушных гражданских судов.

Известно, что в M51 используется астроинерциальная система наведения, как у американской МБР Trident II. M51 имеет круговой датчик ошибки длиной около 200 метров, это означает, что она уйдет максимум на 200 метров от своей цели. Эта точность довольно низкая по сравнению с некоторыми другими аналогичными ракетами. Однако мощность боевой части ракеты достаточна для того, чтобы успешно поражать цель даже на расстоянии 200 метров. Франция является единственным оператором этой ракеты, она не поставляется на экспорт.

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