Франция призвала срочно собрать заседание Совбеза ООН из-за Карабаха

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Совет Безопасности ООН должен провести экстренное заседание в связи с началом военной операции в Карабахе, говорится в заявлении МИД Франции. В ведомстве подчеркнули, что члены Совбеза должны дать решительный ответ на «неприемлемое наступление».

Франция требует экстренного созыва заседания Совета Безопасности ООН. Он тесно сотрудничает со своими европейскими и американскими партнерами, чтобы дать решительный ответ на это неприемлемое наступление, соразмерное рискам, которые оно представляет для безопасности региона, — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Франции обвинил Азербайджан в организации военной операции и применении тяжелого вооружения. В ведомстве утверждают, что действия Азербайджана угрожают жизням тысяч жителей Карабаха, которые пережили до этого «многомесячную незаконную блокаду». Париж призвал Баку немедленно прекратить наступление и вернуться к уважению международного права. Ответственность за мирных жителей МИД Франции возложил на руководство Азербайджана.

Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. В ведомстве пояснили, что их целью является восстановление конституционного строя. В министерстве подчеркнули, что о принятых мерах проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра. Там также отметили, что армия Азербайджана будет наносить удары только по военным объектам.

МИД Армении обвинил Азербайджан в широкомасштабной военной агрессии в Карабахе. В ведомстве призвали Совбез ООН и российских миротворцев принять меры по прекращению боевых действий в регионе. Там уверены, что Азербайджан намерен «довести до логического конца свою политику этнических чисток».