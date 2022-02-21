Франция призвала РФ пересмотреть решение о признании ЛНР и ДНР

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Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал к сдержанности в ситуации вокруг Украины и продолжению диалога и консультаций. Нельзя предпринимать действия, которые могут привести к напряжённости, приводит слова китайского представителя ТАСС.

Сейчас все стороны должны проявлять сдержанность и не осуществлять действия, которые будут подпитывать напряжённость, — сказал китайский политик. При этом представитель КНР не стал высказываться в поддержку территориальной целостности Украины,...