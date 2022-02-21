Франция призвала РФ пересмотреть решение о признании ЛНР и ДНР
Постпред Франции при ООН де Ривьер призвал Москву изменить решение о признании ЛНР и ДНР
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:59, 22 февраля 2022
Фото: Loey Felipe/UN Photo/Global Look Press
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Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что Париж надеется на пересмотр Россией решения о признании ЛНР и ДНР. Москве следует подкрепить действиями свои слова о готовности к диалогу в ситуации вокруг Украины, отметил он на экстренном заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.
Мы призываем Россию подкрепить действиями свои слова о том, что она предпочитает путь диалога, отменив решение о признании [ДНР и ЛНР]. Мы в координации с европейскими партнёрами готовим точечные санкции в отношении тех, кто принял это незаконное решение, — сказал постпред Франции.
Он добавил, что в Париже особенно озабочены возможностью отправки в Донбасс миротворцев России.
Такой шаг стал бы ещё одним актом нарушения территориальной целостности Украины, — заключил дипломат.
Ранее стало известно, что Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры и Москва просто не может такого допустить, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, поэтому и было принято решение о признании ЛНР и ДНР. Политик добавил, что признание независимости донбасских республик со стороны РФ не меняет состава сторон Минских соглашений, хотя ряд коллег по СБ ООН готовы «похоронить» эти соглашения.