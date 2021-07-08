Франция призвала ЕС не признавать российские и китайские вакцины

Странам Евросоюза не стоит признавать вакцины от коронавирусной инфекции, созданные в России и Китае. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France-2.

По его мнению, список препаратов для вакцинации французов от коронавируса должен быть ограничен лишь теми, в действенности которых есть уверенность. Сейчас во Франции и Европе, а также в ряде других стран признано всего четыре вакцины.

В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнёрам: «Будьте осторожны, скажите „нет“ этим вакцинам», — сообщил Бон.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что взгляд Евросоюза на вопрос одобрения вакцин против коронавируса с идеологической и геополитической точек зрения является «большой ошибкой Брюсселя». Он отметил, что венгерские эксперты считают российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» безопасной и эффективной, она применяется в стране для вакцинации населения. Глава венгерского МИД подчеркнул, что для его государства вакцина является способом спасти жизнь, поэтому эксперты посещали и Россию, и Китай, знакомились с производством препаратов и изучили тысячи страниц документации, чтобы вакцины получили одобрение в Венгрии.