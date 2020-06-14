Франция примет новые меры по борьбе с расизмом

https://static.news.ru/photo/3cca1dd6-ae79-11ea-b5e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция продолжит и усилит борьбу за равные возможности для всех групп населения. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Мы будем бескомпромиссны в отношении расизма, антисемитизма, любой дискриминации, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что необходимо, чтобы получение дипломов и трудоустройство «всегда основывались исключительно на заслугах», а фамилия и цвет кожи не должны снижать шансы претендентов.

Ранее в Париже прошла акция протеста. Манифестацию организовал «Комитет Адама», он назван в честь темнокожего француза Адамы Траоре, скончавшегося через два часа после задержания жандармами во время не выясненных до сих пор обстоятельств. Семья молодого человека считает, что Адама умер из-за насилия со стороны полицейских.

Как писал NEWS.ru, 12 из задержанных являются членами правой радикальной группировки Generation Identitaire. Они растянули на крыше одного из зданий, расположенного на площади Республики, баннер с требованием «справедливости для жертв расизма против белых».