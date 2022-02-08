Франция предоставит Украине кредит на €200 млн

Франция готова предоставить Украине кредит на €200 млн, а также финансовые гарантии на €1 млрд. Под них Киев может в будущем получить кредиты в любых французских банках, сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уже говорил , что Франция должна выделить стране макрофинансовую помощь на €1,2 млрд. Это поможет стабилизировать экономику государства.

Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 миллионов евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 миллиард евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях, — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом уточняется, что выделенные Францией средства могут быть потрачены только на конкретные проекты, согласованные с Парижем. Также соглашение предусматривает привлечение французских поставщиков и подрядчиков для освоения предоставленных средств.

Ранее сообщалось, что Украина даже не рассматривает сценарий, при котором страна не получит финансирование от Международного валютного фонда (МВФ), заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Он отметил, что сотрудничество с МВФ и международными партнёрами играет важную роль для финансирования бюджета и роста экономики Украины, а также для сохранения международных резервов на уровне $30 млрд.