Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Европа и РФ должны перейти от статус-кво недоверия к элементам доверия. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции
Ле Дриан подчеркнул, что недоверие между политическими силами не отвечает чьим-либо интересам.
Инициативы Франции направлены на переход от абсолютного недоверия к элементам доверия, — отметил он.
Дипломат также обратил внимание на низкий уровень российско-европейских отношений. По словам Ле Дриана, они не были такими с момента окончания холодной войны.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что для достижения стабильности в Европе необходимо «прояснить» отношения с Кремлём. Его позицию поддержал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он призвал европейских лидеров отменить антироссийские санкции.