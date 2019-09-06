https://static.news.ru/photo/af244220-d220-11e9-8bc8-fa163e074e61_660.jpg Жан-Ив Ле Дриан Фото: Aloisio Mauricio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Европа и РФ должны перейти от статус-кво недоверия к элементам доверия. Такое заявление он сделал в эфире радиостанции Europe 1 .

Ле Дриан подчеркнул, что недоверие между политическими силами не отвечает чьим-либо интересам.

Инициативы Франции направлены на переход от абсолютного недоверия к элементам доверия, — отметил он.

Дипломат также обратил внимание на низкий уровень российско-европейских отношений. По словам Ле Дриана, они не были такими с момента окончания холодной войны.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что для достижения стабильности в Европе необходимо «прояснить» отношения с Кремлём. Его позицию поддержал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он призвал европейских лидеров отменить антироссийские санкции.