Франция поставит новую партию САУ CEASAR Украине Глава Минобороны Франции: 6 гаубиц CAESAR доставят на Украину в ближайшие недели

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна передаст вооруженным силам Украины (ВСУ) шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, сообщает телеканал LCI. Глава военного ведомства добавил, что шесть единиц техники будут доставлены в ближайшие недели. Он отметил, что Париж уже поставил Киеву артиллерийские установки предыдущего поколения — гаубицы TRF1.

Мы доставим САУ CAESAR в ближайшие недели. Пока что мы поставили другие виды артиллерии предыдущего поколения — гаубицы TRF1, ― сказал Лекорню.

Он при этом не уточнил, является ли поставка очередной партии вооружений ВСУ частью общего плана стран НАТО о помощи Украине, или сделка стала результатом нового запроса Киева.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) растратили практически весь имеющийся потенциал. Он отметил, что Запад в попытке исправить ситуацию пополняет ряды украинских военных за счет наемников. Глава Чечни добавил, что чеченские бойцы готовят некие «сюрпризы» для подразделений ВСУ, но не уточнил о чем идет речь. Он указал на то, что руководство в Киеве отправляет в бой простых рабочих.