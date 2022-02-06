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Франция отказалась принимать инициативы РФ по безопасности

Посол Франции в США Этьен: Париж не готов принять инициативы Москвы по безопасности
22:51, 07 февраля 2022
Франция отказалась принимать инициативы РФ по безопасности Филипп Этьен Фото: US Joint Staff/Global Look Press
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Посол Франции в США Филипп Этьен заявил, что Париж не готов принять инициативы Москвы по укреплению безопасности в Европе в том виде, в котором Россия представила их в декабре. Обсуждать же подобные гарантии в Париже готовы, отметил дипломат в беседе с The Washington Post.

Более того, добавил Этьен, Франция намерена выступить со своими предложениями в контактах с Россией.

Принципы европейской безопасности <...> являются совершенно незаменимыми. И мы хотим сохранить это. И мы со своей стороны сохранили их. Мы готовы вести это обсуждение, но нельзя следовать некоторым из принципов, а остальные не выполнять, — указал Этьен.

По словам посла, в том числе речь идёт о положении об уважении суверенитета стран Европы.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал три акцента в ответе главы государства Владимира Путина по гарантиям безопасности. В частности, представитель Кремля отметил, что в стратегии национальной безопасности Украины напрямую допускается применение силы для возвращения территорий. По словам Пескова, президент также напомнил, что Альянс обещал не расширяться, однако по факту произошло обратное.

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