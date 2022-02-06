Франция отказалась принимать инициативы РФ по безопасности

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Глава германского МИД Анналена Бербок назвала опасность, которая станет для Украины страшнее танковой атаки. Это прекращение поставок в страну энергоносителей, а также кибератаки, заявила глава немецкой дипломатии на пресс-конференции. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.

Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака, — отметила...