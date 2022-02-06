Франция отказалась принимать инициативы РФ по безопасности

Франция отказалась принимать инициативы РФ по безопасностиПосол Франции в США Этьен: Париж не готов принять инициативы Москвы по безопасности
Посол Франции в США Филипп Этьен заявил, что Париж не готов принять инициативы Москвы по укреплению безопасности в Европе в том виде, в котором Россия представила их в декабре. Обсуждать же подобные гарантии в Париже готовы, отметил дипломат в беседе с The Washington Post.
Более того,
Принципы европейской безопасности <...> являются совершенно незаменимыми. И мы хотим сохранить это. И мы со своей стороны сохранили их. Мы готовы вести это обсуждение, но нельзя следовать некоторым из принципов, а остальные не выполнять, — указал Этьен.
По словам посла, в том числе речь идёт о положении об уважении суверенитета стран Европы.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал три акцента в ответе главы государства Владимира Путина по гарантиям безопасности. В частности, представитель Кремля отметил, что в стратегии национальной безопасности Украины напрямую допускается применение силы для возвращения территорий. По словам Пескова, президент также напомнил, что Альянс обещал не расширяться, однако по факту произошло обратное.