Франция оценила условия для вступления Украины в НАТО

https://static.news.ru/photo/d27d5424-d00b-11eb-81ab-96000091f725_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Условия для вступления Украины в Североатлантический альянс пока не созрели. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу BFMTV.

В настоящий момент условия для приёма Украины в НАТО не сложились. Пока их недостаточно, — заявил он.

Ранее стало известно, что лидеры НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня поддержали право Украины и Грузии на присоединение к военному блоку. Однако конкретные сроки возможного вступления этих стран в организацию не были названы.

Ранее в НАТО заявили, что Украина — ценный и долгосрочный партнёр Альянса. Объединение проводит политику «открытых дверей», но надеется на внутренние реформы в стране. При этом президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена помочь Киеву как можно скорее стать членом НАТО. Он отметил, что глава Белого дома является «хорошим другом» Украины, но он «должен сделать больше» для сдерживания Москвы и урегулирования конфликта в Донбассе.