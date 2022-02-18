Франция не исключила никакие варианты развития ситуации на Украине

Франция не исключает ни один вариант развития ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу LCI. При этом он заявил о необходимости прямого диалога России с Западом.

Сегодня всё возможно — как массивное вторжение российских сил на украинскую территорию, так и дипломатические переговоры. Мы не сможем долго обсуждать вопросы только путём обмена посланиями. В определённый момент необходимо будет сесть за стол переговоров, — сказал Ле Дриан.

По его словам, на сегодняшний день сложились условия для продолжения переговоров по урегулированию кризиса вокруг Украины. Он добавил, что отвод сил от украинской границы стал бы «хорошей новостью».

Условия для продолжения переговоров по украинскому урегулированию сложились. Франция, однако, хотела бы убедиться, что объявленный отвод российских войск от границы с Украиной не является простой ротацией частей, — заявил министр.

Ранее Ле Дриан подчеркнул единство западных стран, готовых к новым мощным санкциям против России в случае вторжения и одновременно к диалогу относительно Украины. Кроме того, он счёл позитивным шагом заявления российских властей о необходимости дипломатического решения проблем и о начале отвода войск от границы с Украиной, однако выразил скептицизм относительно их нынешней реализации. По его словам, необходимо констатировать не ротацию, а отвод ряда войск. Комментируя информацию об отводе российских войск от границ с Украиной, глава французской дипломатии подчеркнул, что необходимо посмотреть, чем в итоге завершатся манёвры в Белоруссии, Чёрном море и рядом с украинскими границами.

Глава МИД Франции также заявил, что норм, регулирующих стабильность в ЕС, больше не существует, что может дать РФ возможность стать постоянной угрозой на континенте даже в том случае, если Москва не вторгнется в Киев. Он также призвал к работе по обновлению структуры европейской безопасности.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times и многие другие издания, причём карта каждый раз была разной. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кроме того, на минувшей неделе целый ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. В своём сообщении СМИ ссылалось на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем 17 февраля aмериканская газета Politico выпустила статью, в которой отмечает, что роcсийское «вторжение» на территорию Украины может начаться поcле 20 февраля. Опрошенные изданием аналитики выразили уверенность, что рaнее указанная дата 16 февраля использовалась для отвлечения внимания от реaльной даты «вторжения».

В ответ на эти предположения официальный представитель МИД Мария Захарова накануне заявленной даты иронично предложила «уточнить» свои прогнозы, чтобы можно было спланировать отпуск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеcков, в свою очередь, заявил, что утверждения о росcийском «вторжении» поcле 20 февраля являются очередными фейками.