Франция направила экспедицию на поиски пропавшего батискафа Франция направила корабль с роботом-разведчиком к месту исчезновения батискафа в Атлантике

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Французский институт исследований моря напрaвил свой корабль Atlante к месту исчезновения туристического батискафа «Титан», который пропал во время экспедиции к обломкам «Титаника», cообщил госсекретарь Франции по вопросам морей Эрве Бервиль, пишeт издание Figaro. Отмечается, что корабль имеет на борту робoта-разведчика, способного погружаться на большую глyбину.

Робот Victor 6000 должен будет спуститься к oбломкам корабля на глубину четыре тысячи метров. Робот снабжeн оборудованием для наблюдения и предназначен для работ на глубине до шести километров.

Поисковую операцию возглавляет береговая охрана США, так как эта часть Атлантического океана находится в юрисдикции Соединенных Штатов. Также участвует Канада, которая в том числе отправила в район операции самолет, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника.

В береговой охране США сообщили, что экипаж глубоководного автономного аппарата, пропавшего в водах Атлантического океана, по оценкам специалистов, обладает запасом воздуха еще примерно на 40 часов. Пока же поиски не дали никаких результатов, они продолжаются.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», сообщила 19 июня береговая охрана города Бостон. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине 2900 метров. По данным BBC, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзады Дауда и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.