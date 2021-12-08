МИД РФ: Франция и ФРГ выступили за включение США в «нормандский формат»

ФРГ и Франция не будут против, если США подключатся к «нормандскому формату» переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий. По его словам, Москва допускает, что Вашингтон может присоединиться к урегулированию ситуации на Украине в рамках «нормандского формата», так как они «реально влияют» на Киев.

В принципе, противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта, — сказал Красницкий.

Он также подчеркнул, что Москва также выступает за оказание влияния Вашингтона на Киев в том случае, если американские власти действительно готовы внести позитивный вклад в решение конфликта.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что следует использовать возможности США для урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, решающее влияние на власти Украины оказывают именно в Вашингтоне и США хотели бы использовать свои двусторонние возможности в урегулировании, но при этом не стремятся расширить «нормандский формат» или подорвать его. Россия же не имеет ничего против такой позиции.