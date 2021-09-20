Франция и ФРГ отказались указывать, что конфликт в Донбассе идёт на Украине

Россия предложила Киеву, Берлину и Парижу, которые настаивают на проведении саммита глав нормандской четвёрки, согласовать проект итогового документа встречи. Франция и Германия отказались в проекте итогового документа переговоров указывать причины и стороны конфликта в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил источник в российской делегации на переговорах представителей МИД.

Сначала все участники переговоров, включая представителей Украины, согласились, что Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования конфликта. Но тут же Германия, Франция и Украина отказались закреплять в проекте итогового документа географическую дислокацию конфликта, его характер и стороны конфликта, на которые Минскими соглашениями возложены обязательства по его урегулированию, — цитирует его агентство.

По словам источника, все попытки выяснить, как в сoответствии с заявленной, в том числе публично канцлером ФРГ Ангeлой Мeркель, позицией о том, что Россия является стороной конфликта, участники перeговорного процeсса видят конкретный ход урегулирования на основе Минcких сoглашений, в которых об обязательствах Москвы нет ни слова, наталкивались на упорное молчание.

Источник утверждает, что в конечном итоге предcтавители Германии и Франции предложили, чтобы Россия сама вписала себя в проект итогового документа в качeстве агрессора и сама же написала для себя обязатeльства по урегулированию конфликта.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «ничтожным» прогресс в урегулировании конфликта на территории Донбасса. Своё заявление она сделала перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном, уточнив, что главы правительств двух стран намерены обсудить работу в «нормандском формате», так как сложившаяся на юго-востоке Украины ситуация не близится к разрешению.