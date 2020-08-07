Франция, ФРГ и Польша призвали провести в Белоруссии честные выборы

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Главы МИД Франции, ФРГ и Польши выразили свою обеспокоенность недопуском наблюдателей из ОБСЕ на выборы в Белоруссии.

В преддверии президентских выборов мы твёрдо поддерживаем право белорусского народа на осуществление своих основных свобод, включая избирательное право, и поддерживаем независимость и суверенитет Республики Беларусь, — говорится в совместном заявлении, распространённом МИД ФРГ.

Они призвали Минск провести выборы в республике свободно и справедливо, а также обеспечить независимое наблюдение со стороны местных наблюдателей.

В заявлении также отмечается, что Белоруссия является «важным соседом» Европейского союза, а также активным участником Восточного партнёрства.

Сейчас в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента республики. Оно началось 4 августа, а сами выборы начнутся 9 августа. Эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Как ранее писал NEWS.ru, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Боррель призвал Минск гарантировать соблюдение фундаментальных свобод в ходе предстоящих президентских выборов. Также он назвал неприемлемыми аресты протестующих и активистов.