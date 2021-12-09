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Франция анонсировала реформу шенгенской зоны

20:42, 09 декабря 2021
Франция анонсировала реформу шенгенской зоны
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Париж начнёт реформу шенгенской зоны, так как Европе нужно лучше защищать свои внешние границы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что изменения начнутся во время председательства республики в ЕС. Его слова передаёт РИА Новости.

Мы инициируем во время этого президентства реформу шенгенской зоны вокруг два двух приоритетов. Первое — это введение политического управления Шенгена, как мы это сделали с зоной евро, — сказал французский лидер.

Ещё одним приоритетом он назвал создание механизма экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях. Такие государства должно иметь возможность рассчитывать на поддержку, а также на усилении поддержки стран-членов, полиции и жандармов.

Макрон добавил, что ещё одним ключевым элементом укрепления суверенитета Европы является развитие оборонной политики, определение интересов и создание общей стратегии «в мире угроз и рисков».

На данный момент в Шенгенской зоне находятся 26 государств, в которых проживает около 420 миллионов человек. В неё входят 22 из 27 стран Евросоюза — все, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии. Шенгенская зона также охватывает четыре страны, которые не входят в ЕС. Речь идёт об Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне.

Ранее Макрон заявил, что поддерживает стремление Хорватии окончательно стать частью Шенгена и еврозоны. Руководство этой страны в сентябре 2017 года заявляло о начале кампании по вступлению в зону евро. 

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