Франция анонсировала реформу шенгенской зоны

Париж начнёт реформу шенгенской зоны, так как Европе нужно лучше защищать свои внешние границы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что изменения начнутся во время председательства республики в ЕС. Его слова передаёт РИА Новости.

Мы инициируем во время этого президентства реформу шенгенской зоны вокруг два двух приоритетов. Первое — это введение политического управления Шенгена, как мы это сделали с зоной евро, — сказал французский лидер.

Ещё одним приоритетом он назвал создание механизма экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях. Такие государства должно иметь возможность рассчитывать на поддержку, а также на усилении поддержки стран-членов, полиции и жандармов.

Макрон добавил, что ещё одним ключевым элементом укрепления суверенитета Европы является развитие оборонной политики, определение интересов и создание общей стратегии «в мире угроз и рисков».

На данный момент в Шенгенской зоне находятся 26 государств, в которых проживает около 420 миллионов человек. В неё входят 22 из 27 стран Евросоюза — все, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии. Шенгенская зона также охватывает четыре страны, которые не входят в ЕС. Речь идёт об Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне.

Ранее Макрон заявил, что поддерживает стремление Хорватии окончательно стать частью Шенгена и еврозоны. Руководство этой страны в сентябре 2017 года заявляло о начале кампании по вступлению в зону евро.