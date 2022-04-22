France 2: порты Франции оплачивают простой заблокированных российских судов

Порты Франции пожаловались на расходы, которые они несут за простой и перемещение внутри гаваней российских судов, заблокированных из-за санкций. Расходы легли на местные бюджеты, сообщает телеканал France 2.

Отмечается, что в порту Сен-Мало в регионе Бретань находится корабль длиной 141 метр. Он с трудом помещается у причала, и чтобы освободить место для других судов, его необходимо постоянно передвигать.

Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег, — подчеркнул вице-председатель регионального совета Бретани Стефан Перрен.

Также телеканал рассказал, что только на одно судно уже пришлось потратить около €50 тысяч. Теперь регионы требуют помощи от государства, а в судах рассматриваются иски, инициированные владельцами кораблей.

Ранее стало известно, что французский политолог и экономист Александр дель Валль заявил: введение санкций против России способно негативно повлиять на уровень жизни в Европе. Когда они «разорят Европу», возникнут «бунты повсюду», отметил он. Он также допустил крах евро и взрыв цен при полном отказе от российских энергоносителей.