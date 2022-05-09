FP: в Африке могут возродить движение неприсоединения из-за давления Запада

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Страны Африки могут возродить движение неприсоединения, существовавшее во времена холодной войны, из-за давления Запада по поводу введения антироссийских санкций. В африканских политических кругах уже ведутся дискуссии на эту тему, пишет Foreign Policy.

США и Евросоюз пытаются вовлечь как можно больше стран в свою политику изоляции России. Однако в странах Африки она не находит понимания.

Открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть выстрелом в ногу, особенно когда это происходит по принципу «с нами или против нас», — говорится в статье.

Антироссийская риторика Запада уже заставила африканские государства задуматься о возвращении движения неприсоединения. Оно позволит им избежать участия в противостоянии двух лагерей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что очередной саммит Россия — Африка «находится в процессе подготовки». Он отметил, что направления сотрудничества с африканскими странами были определены в решениях первого саммита в Сочи в 2019 году. Стороны договорились работать в укреплении политического диалога, экономического взаимодействия и развитии культурного, гуманитарного и образовательного контактов.