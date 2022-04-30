FP: стратегия США по Украине может привести к общемировому конфликту

Капитолий конгресса США / Фото pixabay.com

Выбранная Вашингтоном стратегия ослабления Москвы в конфликте на Украине может привести к перерастанию ситуации в общемировое противостояние, такое мнение высказывается в статье журнала Foreign Policy. Отмечается, что на этой неделе президент США Джо Байден и союзники из НАТО предприняли серьёзные изменения, переведя политику защиты Украины в стратегию по ослаблению влияния и подрыва мощи России.

В статье говорится, что подобные действия США вызывают опасения у ряда экспертов, ведь президенту РФ Владимиру Путину ничего больше не остаётся, кроме как «сдаться либо удвоить свои военные усилия», что чревато расширением военного конфликта за пределы Украины.

В глазах Кремля Запад стремится навредить России. Раньше это было негласно. Теперь об этом говорят. Если вы объедините это со сделанными Байденом в прошлом месяце в Польше комментариями о том, что «этот человек (Путин) не может оставаться у власти», то все это превращает данный территориальный конфликт в более широкую конфронтацию и может сделать гораздо более сложными или даже невозможными в данный момент переговоры по урегулированию, чтобы положить конец боевым действиям на Украине, — заявил журналу эксперт из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Шон Монаган.

Ранее сообщалось, что Байден запросит у конгресса $33 млрд в качестве помощи для Украины.

Кроме того, Байден заявил о том, что администрация Белого дома направила конгрессу обобщённый пакет инициатив, предполагающих конфискацию активов российских олигархов. Он подчеркнул, что Вашингтон сделает всё возможное, чтобы изъять доходы русских бизнесменов, которые были «получены нечестным путём».