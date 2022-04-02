FP: США не удалось сплотить мир против России

Властям США не удалось сплотить страны мира против России на фоне ситуации на Украине. Многие из них считают, что экономическая блокада РФ повредит им самим. Поддержать Вашингтон отказались даже некоторые его союзники, пишет издание Foreign Policy.

Кроме ближайших друзей и военных союзников Соединённых Штатов на Западе и в Восточной Азии, большая часть мира не заинтересована в присоединении к возглавляемой США кампании по изоляции России, — говорится в статье.

Автор Колум Линч отметил, что у многих стран есть исторические связи с Россией, которые они не хотят разрывать. Кроме того, они опасаются негативного эффекта для них самих от экономической блокады РФ, которая может привести к росту цен на топливо и продовольствие.

Действия Вашингтона против России отказались поддержать даже некоторые его союзники, такие как ОАЭ, Саудовская Аравия и Израиль. Они воспротивились призывам к изоляции России и не стали вводить санкции против неё. Не встала на сторону США также Индия, отказавшись голосовать за антироссийскую резолюцию ООН. Индийские власти не критикуют Москву за проведение спецоперации на Украине и ведут с ней переговоры о покупке нефти.

Ранее в Китае спецоперацию на Украине сочли катализатором «похорон» гегемонии США в мире. По мнению издания Global Times, ситуация не только нанесла удар по США и Западу, которые привыкли решать, какую политическую позицию должны занимать другие государства, но также может поспособствовать концу доминирования доллара на мировой финансовой арене.