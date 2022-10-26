FP: сближение Эр-Рияда и Тегерана с Россией ослабило США на Ближнем Востоке FP: коалиция Эр-Рияда и Тегерана с Москвой позволила Путину поставить США «синяк под глазом»

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Владимир Путин и Сейед Эбрахим Раиси

Саудовская Аравия и Иран согласились объединиться вокруг Москвы, тем самым президенту РФ Владимиру Путину удалось поставить США «синяк под глазом», сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на публикацию журнала Foreign Policy. Издание приводит мнение сотрудников Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайеха и Чинцию Бьянко. По словам европейских экспертов, Эр-Рияд и Тегеран поддерживают Москву, что, в свою очередь, ведет к ослаблению позиций Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Немалую роль в объединении Ирана и Саудовской Аравии вокруг Москвы сыграла политика Вашингтона, сообщается в публикации. США десятилетиями оказывали давление и навязывали свою волю обоим ближневосточным государствам, поскольку для Штатов — мирового гегемона — они являлись только лишь региональными игроками. Поэтому когда этим странам выдался шанс, они согласились объединиться с Россией.

Иран и Саудовская Аравия решили прямо или косвенно поддержать Россию в ее военных действиях на Украине, — отмечается в материале американского журнала.

Как уточняется в публикации, две ближневосточные державы — Иран и Саудовская Аравия, — которые обычно находятся по разные стороны баррикад в большинстве конфликтов, на этот раз оказались сторонницами Москвы. Иран помогает России в области военных технологий, а Саудовская Аравия — в области энергетики.

Эксперты также подчеркивают, что провал политики Вашингтона в отношении региональных держав должен заставить США изменить внешнеполитическую стратегию. Штатам пора понять, что дни однополярного мира остались в прошлом.

Западу нужна новая, более инновационная и более эффективная политика, чтобы взаимодействовать с региональными державами в многополярном мировом порядке, формирование которого было ускорено столкновением с Россией, — заключается в публикации.

Портал The Washington Free Beacon со ссылкой на американский аналитический Центр безопасного свободного общества (SFS) ранее сообщал, что Россия, Иран и Китай готовятся к серии масштабных военных учений в Латинской Америке. Как отмечалось, в учениях также примут участие еще 10 стран, они пока не называются. В августе учения принимала Венесуэла. Президент страны Николас Мадуро проводил военные игры «Снайперский рубеж». По мнению экспертов аналитического агентства, подготовка к военным учениям говорит о явном признаке того, что это «латиноамериканская коалиция антиамериканских режимов».