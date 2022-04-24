FP рассказал о провале попытки Запада настроить мир против России

Запад не смог настроить большую часть мира против России из-за её спецоперации на Украине. Сказалось в том числе обострённое чувство справедливости у бывших колонизированных народов, заявил обозреватель Ховард Френч в статье, опубликованной Foreign Policy.

Автор отметил , что среди тех стран, которые не поддержали санкции в отношении Москвы, были и крупные — Индия и Китай.

При подсчёте численности населения этих стран становится понятно, что государства, представляющие большинство человечества, не заняли чью-либо позицию в этом конфликте, увидев в нём знакомые отголоски былого соперничества между Востоком и Западом, — подчеркнул обозреватель.

Он считает, что странам «третьего мира» отводился статус государств второго сорта ещё во времена, когда формировалась международная политическая система. Примером Френч назвал колонизацию Африки Европой.

Именно труд порабощённых миллионов людей, которые выращивали в огромных количествах сахар и хлопок, расчищали земли и выполняли всю прочую неоплачиваемую работу, сделал американские колонии прибыльными для Европы, а так называемый Старый Свет новым и богатым, — пояснил Френч.

Ранее стало известно, что Китай не позволит себе подло поступить по отношению к Москве в условиях западных санкций, заявил руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты России в Восточной Азии Иван Изотов. По его словам, многие предприниматели из Китая хотят развивать отношения с Россией, а о необходимости соблюдения антироссийских санкций Пекин обязательно уведомит Москву.