FP назвал страны, которые могут отказаться от поддержки Киева FP: Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Киева из-за роста цен на энергоресурсы

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Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за перспективы внутриполитических потрясений на фоне роста цен на энергоресурсы, пишет обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг. По его словам, это связано с более низким экономическим развитием стран Восточной Европы и их высокой зависимостью от поставок газа из России. В прошлом году на долю российского газа приходилось 55% общего потребления в Чехии, и 68% — в Словакии.

Чехия и Словакия <...> рискуют столкнуться с внутриполитической нестабильностью из-за роста цен и страха дефицита запасов зимой. Несмотря на сохраняющуюся решимость, есть риск, что это может ослабить их поддержку Украины, — считает Гослинг.

Обозреватель предположил, что в этих странах могут прийти к власти пророссийские партии, которые воспользуются страхом местных жителей лишиться возможности платить за отопление своих домов. Наибольшую угрозу для помощи Киеву представляют бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, который может стать лидером президентских выборов, назначенных на январь 2023 года.

Ранее жители Австрии потребовали от канцлера Карла Нехаммера прекращения поддержки Украины и отмены антироссийских санкций. По информации издания Exxpress, около 40 тысяч австрийцев выразили возмущение посредством письменного обращения федеральному правительству из-за огромных финансовых траншей, направляемых Киеву, а также из-за поставок топлива ВСУ.