Fox News сообщил о ранении своего корреспондента под Киевом

Один из корреспонтов Fox News получил ранение в районе Киева во время освещения событий на Украине. Об этом сообщили на телеканале. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Журналист Fox News получил ранение во время сбора новостного материала в районе Киева. На данный момент у нас очень мало деталей. Наша команда на месте прилагает все усилия для того, чтобы получить больше информации о произошедшем, — сообщил ведущий телеканала в ходе эфира.

Имя пострадавшего не называется. по информации сотрудников телеканала, раненым может оказаться корреспондент Бенджамин Холл, активно освещающий вопросы внешней политики и регулярно посещающий мероприятия госдепартамента США.

Ранее начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил о том, что американский журналист Брент Рено был убит в ходе обстрела украинского города Ирпень. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил , что власти США пока не могут подтвердить сообщение о возможной гибели американского журналиста на Украине.

При том издательский дом Time подтвердил, что погибший на Украине американский журналист Брент Рено работал на них. В последнее время он занимался видеопроектом о беженцах, сообщило руководство компании.