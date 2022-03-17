Fox News: Зеленского подталкивают к бойне

Кандидат в Конгресс США республиканец Джо Кент заявил в эфире телеканала Fox News, что американские политики подталкивают украинское руководство к бойне, пренебрегая дипломатией. По его словам, администрация Байдена чересчур много внимания уделяет военной поддержке Киева. Он отметил, что Соединённым Штатам хватает проблем внутри страны.

Мы подталкиваем президента Украины Владимира Зеленского, подстрекаем украинцев к продолжению бойни, не поддерживая их на пути дипломатического урегулирования, — поделился Кент.

Он отметил, что в Вашингтоне игнорируют тот факт, что в рамках происходящего на Украине на рассмотрении находится предложение о мире.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что американский президент Джо Байден заявит руководству КНР, что Вашингтон предпримет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине. При этом глава внешнеполитического ведомства не назвал меры, которые могут быть предприняты. Переговоры Байдена с руководством Китая состоятся в пятницу, 18 марта. В Белом дома рассчитывают, что Пекин окажет влияние на Москву, чтобы завершить специальную операцию на Украине.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Альянс продолжит поставки вооружения на Украину. Он отметил, что в организации понимают «фрустрацию и отчаяние» президента Зеленского из-за происходящих в стране событий. Генсек добавил, что в рамках новых поставок Киеву будут переданы продвинутые противовоздушные и противотанковые системы.