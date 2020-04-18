Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани

https://static.news.ru/photo/84d676a6-80f2-11ea-b5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Keystone Press Agency

Спецслужбы Соединённых Штатов выясняют, является ли лаборатория в китайской Ухани источником коронавируса.

После того, как расследование и анализ ситуации завершатся, спецслужбы подготовят доклад для американского президента Дональда Трампа и на его основании он будет решать, как привлечь Китай к ответственности за пандемию, утверждает издание.

Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса. По данным источников издания, в работе использовались летучие мыши.

Как писал NEWS.ru ранее, разведка США в ноябре 2019 года предупредила своих партнёров по НАТО и Израиль о том, что в китайском городе Ухань может произойти вспышка нового заболевания. По данным The Times of Israel, администрация президента Белого дома не сочла информацию «представляющей для неё какой-либо интерес, однако она поделилась ей с иностранными коллегами».