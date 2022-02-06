Fox News: США готовятся к масштабному миграционному кризису на Украине

В США идёт подготовка к значительному миграционному кризису на Украине с связи с обострением ситуации в регионе. По сведениям издания, в европейских странах также обсуждают варианты размещения беженцев, поскольку считают, что украинцы будут бежать в другие страны Европы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

США готовятся к появлению значительного миграционного кризиса на Украине. Европейские страны также обсуждают вопросы размещения беженцев, поскольку исходят из предположения, что украинцы будут бежать в другие части Европы, — отмечает Fox News.

Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что Россия почти завершила масштабную подготовку к возможному вторжению на Украину. К границе с соседней страной переброшены примерно 70% от необходимого числа российских военнослужащих.

В США считают, что российским войскам хватит двух дней для того, чтобы дойти до Киева. В результате конфликта могут погибнуть до 50 тысяч мирных жителей. Число беженцев может составить до 5 млн человек, что спровоцирует новый миграционный кризис.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в администрации США, что общие потери в результате конфликта составят порядка 85 тысяч человек. При этом Россия потеряет от трёх до 10 тысяч военнослужащих, а украинская армия — до 25 тысяч.