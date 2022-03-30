Fox News: Байден случайно озвучил цели Белого дома, высказываясь о Путине

Президент США Джо Байден случайно озвучил цели администрации Белого дома, сделав резкое высказывание о российском лидере Владимире Путине, заявила экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Тулси Габбард. Ранее, 26 марта, президент Байден во время выступления в Варшаве заявил, что «Путин не может оставаться у власти». Габбард считает, что глава США осуществляет свою цель при помощи экономической изоляции России, пишет Fox News.

Президент Байден просто вслух озвучил цели своей администрации, которые и заключаются в смене власти в России, в отстранении Путина от власти. Они осуществляют свою цель, используя основное средство экономической войны, осуществляя современную осаду России, изолируя её, сдерживая её, нанося вред российскому населению, надеясь, что российские граждане или военные поднимутся и свергнут своё правительство и избавятся от Путина, — утверждает Габбард.

По мнению политика, американцы уже «устали от того, что Америка пытается сменить власть в других государствах». Тем не менее Габбард уверена, что если власти страны расскажут правду, «их рейтинги упадут ещё сильнее, чем сейчас».

<...>Мы помним, насколько разрушительными и затратными были войны в Ираке, Ливии, Сирии и других странах. Мы абсолютно не приемлем этих войн. Поэтому, если они расскажут всю правду, их рейтинги упадут ещё сильнее, чем сейчас, и их политика пострадает, — заявила политик.

Резкие высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина были сделаны на эмоциях. Такое мнение выразил старший советник Госдепа по энергетической безопасности Эймос Хокстин. По его словам, позиция Байдена не отражает официальный политический курс Белого дома.