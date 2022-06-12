«Форпост Китая нам не нужен»: Киссинджер призвал Запад не забывать о России Киссинджер предложил не забывать о России, если Европа не хочет получить «форпост Китая»

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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад не «забывать» про Россию и «найти место» для неё после событий на Украине. В противном случае мир может получить «форпост Китая в Европе». такое предостережение политик сделал в беседе с британской газетой Times.

По ее завершении (спецоперации — прим. News.ru) нужно будет найти место для Украины и место для России — если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе, — заявил Киссинджер.

Он также счёл важным сохранить НАТО, отражающую, по его словам, европейское и американское сотрудничество. Также Киссинджер подчеркнул, что в отношениях Ближнего Востока и Азии к Европе и Америке будут иметь место «большие вопросы», а НАТо в данном случае выступает организацией, «чьи компоненты необязательно имеют совпадающие мотивы». Эксперт считает, что страны НАТО объединились в связи с Украиной, поскольку сложившаяся ситуация напомнила им о «старых угрозах».

Ранее Генри Киссинджер объяснил, что имел в виду, говоря о необходимости территориальных уступок для России со стороны Украины. Такое заявление эксперт сделал в мае на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда он заявил, что Западу необходимо повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров, а в идеале «разделительной линией должен быть возрат к прежнему положению дел».