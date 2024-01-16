«Формула мира» рухнула в Давосе: судьбу Украины не могут решить без России Сенатор Джабаров: разрешение конфликтов в мире возможно только при участии РФ

Фото: Gian Ehrenzeller/AP/ТАСС

В понедельник, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Давос на переговоры с лидерами стран НАТО. Глава его администрации Андрей Ермак накануне встречался с представителями почти ста государств, стремясь привлечь их внимание к «формуле мира». В первую очередь его усилия были направлены на страны Глобального Юга. Однако переговоры закончились безуспешно, а хозяйка форума Швейцария публично призвала Киев учитывать мнение Москвы.

Почему встреча в Давосе по Украине закончилась впустую

14 января в Давосе прошла четвертая встреча представителей разных стран, посвященная украинской «формуле мира». В ней участвовали советники лидеров государств по национальной безопасности. По данным Bloomberg, она не увенчалась успехом — участники не смогли согласовать единую позицию. Во встрече приняли участие 83 делегации, в том числе 18 — из стран Азии и 12 — из Африки.

По итогам переговоров Украина надеялась заручиться поддержкой своего плана государствами Глобального Юга. Но, по данным агентства, ей не удалось этого добиться. По словам высокопоставленного представителя Евросоюза, ряд стран Глобального Юга «подчеркнули необходимость учитывать озабоченность России».

После встречи глава Министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, который был сопредседателем встречи, заявил, что это мероприятие лишь прояснило «вопросы для обсуждения на определенном этапе». По его словам, ни Украина, ни Россия не готовы пойти на территориальные уступки.

Источник в правительстве Швейцарии заявил агентству Keystone-SDA, что воскресная встреча по мирному плану в Давосе должна стать последней. По мнению собеседника издания, «нельзя обсуждать этот план годами». Газета Financial Times написала, что главным достижением переговоров стало «более крупное фото с большим числом участников, чем в прошлый раз». Авторы статьи обратили внимание на то, что представители 83 делегаций не приняли ни одного совместного документа и ни один иностранный дипломат не пришел на пресс-конференцию, проведенную делегацией Киева после завершения дискуссий.

Это уже четвертая публичная встреча по украинской «формуле мира». Предыдущая состоялась на Мальте в октябре 2023 года. Российская сторона не была приглашена ни на одну из них.

Делегация Китая на мероприятии в Давосе также не присутствовала. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак по этому поводу заявил, что Киев продолжит отправлять соответствующие приглашения КНР. Как пишет американская газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника, китайцы прибывшие на форум, все же могут встретиться с Владимиром Зеленским, который прилетел в Швейцарию.

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

О чем спорят Украина и Швейцария

Сам Ермак также подтвердил, что среди участников мероприятия не возникло единства. По его словам, некоторые из них призывали Киев садиться за стол переговоров, но для украинской стороны это неприемлемо. Но он все же назвал встречу в Давосе успешной.

На задачи давосской дискуссии ее сопредседатели — Украина и Швейцария — изначально смотрели по-разному. «Коммерсант» обращает внимание на то, что, с одной стороны, и Киев, и Берн говорили о необходимости убедить как можно большее количество стран в безальтернативности «формулы мира» Зеленского. С другой — в публичных выступлениях Ермак делал акцент на «победе Украины», а Кассис больше говорил о важности сделать все для прекращения огня.

Обе стороны были категоричны в своих заявлениях. Например, Ермак говорил, что Украина или «проигрывает и исчезает», или «выигрывает и живет дальше». Как отметил Кассис, «украинский план — это основа мира», который необходим народу страны, но при этом надо привлечь к процессу Россию. «Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — предупредил главный швейцарский дипломат.

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Как в России отреагировали на слова Швейцарии

Член Совета Федерации Алексей Пушков написал в Telegram-канале, что Швейцария «лишь признала то, что не признать невозможно, хотя на нынешнем Западе обычный здравый смысл уже производит эффект разорвавшейся бомбы».

В Министерстве иностранных дел России и в Кремле идеи Кассиса не вызвали доверия. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, если речь идет «о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завел Вашингтон, это один разговор».

«Тогда надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления. <...> Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждения без участия России по украинской «формуле мира» возможны, но «лишены перспектив для какого-либо результата». «По сути, это разговоры ради разговоров. Это процесс, который не направлен и не может быть [направлен] на достижение конкретного результата по очевидной и простой причине: мы там не участвуем», — добавил Песков.

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press Игнацио Кассис, глава швейцарской дипломатии

«Разрешение конфликтов без России невозможно»

Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, ни одна формула мира невозможна без России. «Ни на Ближнем Востоке, в том числе в отношениях Палестины и Израиля, ни в проблеме между Китаем и Тайванем, я уже не говорю про Украину», — отметил он в беседе с NEWS.ru

Сенатор уверен, что разрешение почти любой конфликтной ситуации в мире без участия Москвы невозможно, поскольку «наша страна имеет не только мощный военный, политический потенциал, она пользуется большим авторитетом во всем мире, к мнению России прислушиваются все здравомыслящие государства».

«Попытка изолировать нас, к чему стремились последние 20–30 лет американцы, не привела ни к чему хорошему, потому что однополярный мир показал свою полную несостоятельность. Поскольку Украина юридически запретила сама себе вести любые переговоры с нами, мы доведем специальную военную операцию до победного конца», — заверил парламентарий.

По его мнению, во время СВО также произойдет смена власти на Украине.

О чем Зеленский будет говорить в Давосе

Встреча по Украине состоялась де-факто в рамках Всемирного экономического форума, который официально открылся 15 января. Россию на него снова не пригласили.

На форуме, посвященном в 2024 году «восстановлению доверия», как ожидается, выступят генсек НАТО Йенс Столтенберг и американский госсекретарь Энтони Блинкен. На 16 января запланировано выступление Зеленского.

Как сообщил в своем Telegram-канале сам украинский лидер, в Давосе он собирается говорить о «санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины». Ожидается, что Зеленский проведет двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО для поддержания «динамики евро-атлантической интеграции Украины», а также с лидерами государств и крупных бизнесов, «чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость» страны.

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Когда появился «мирный план» Зеленского

Так называемый план достижения мира, состоящий из 10 пунктов, Зеленский представил еще в ноябре 2022 года в ходе саммита «Большой двадцатки». Интересы Москвы он не учитывает. В частности, глава Украины предлагает полный вывод Вооруженных сил России за украинские границы 1991 года и возвращение Киеву контроля в «исключительной экономической зоне» в Черном и Азовском морях.

В список из 10 условий украинской «формулы мира» попали следующие: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны).

В МИД России позднее заявили, что этот план никакого отношения к миру не имеет. По словам Марии Захаровой, это «не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране».

«В их числе вывод войск из российских регионов — ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы», — цитировал ее слова сайт МИД.

Как подытожила тогда Захарова, цель украинской «формулы мира» — добиться при помощи Запада капитуляции России.

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