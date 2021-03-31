Foreign Policy: ВС США изучают конфликт в Карабахе для будущих войн

https://static.news.ru/photo/a638c4b8-9229-11eb-b625-96000091f725_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Пентагон активно изучает опыт вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе для подготовки к будущим военным действиям, в которые может быть вовлечена американская армия. Об этом говорится в материале журнала Foreign Policy.

Конфликт между армиями Армении и Азербайджана продемонстрировал высокую эффективность применения беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Полковник Скотт Шоу, возглавляющий специализирующееся на вопросах асимметричной войны подразделение ВС США, считает , что азербайджанская армия не добилась бы столь значительных успехов без привлечения турецких БПЛА Bayraktar TB2 и барражирующих боеприпасов, уничтожавших бронетехнику Армении ещё до того, как та достигала линии фронта.

Эксперт также напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сам подчёркивал важность турецких БПЛА для победы в конфликте, а также оценивал сумму ущерба, которую они нанесли армянской стороне, в $1 млрд. По мнению Шоу, эта цифра вызывает сомнения, но очевидно то, что в будущих вооружённых столкновениях роль беспилотников будет возрастать.

Шоу отмечает, что американская армия также должна модернизироваться в соответствии с учётом этих данных. В частности, он подчёркивает значимость маскировки наземных подразделений, использования частот FM-диапазона для армейских коммуникаций и повышения мобильности армии.

Статья вызывает сомнения, так как Foreign Policy не привёл никаких доказательств.

Как сообщал NEWS.ru, Пентагон завершил разработку оружия, обеспечивающего создание роя недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote версии Block 3, которые позволяют проводить «насыщающие» атаки противовоздушной обороны (ПВО) противника.