Foreign Policy: США могут бросить Украину из-за конфликта с Китаем

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В Европе многие опасаются, что США могут бросить Украину из-за усиления противостояния с Китаем в будущем, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Foreign Policy. Американские политики согласны на ужесточение подхода Вашингтона к соперничеству с КНР, поэтому стратегия Белогро дома по поддержке Киева может измениться. Европейцы из-за этого переживают, что им придется самостоятельно разбираться с затянувшимся украинским конфликтом.

Многие европейцы начинают задаваться вопросом о жизнеспособности стратегии Вашингтона о поддержке союзников и Украины, — пишет издание.

Высокопоставленные европейские чиновники демонстрируют уверенность в лидерстве Вашингтона в вопросах украинского кризиса, однако среди них растет беспокойство из-за возможных перемен в будущем. Новая «холодная война» между США и КНР может привести к тому, что Белый дом перераспределит военные ресурсы не в пользу Киева. При этом Соединенные Штаты в любом случае не станут вечно помогать Киеву. Чем дольше украинский конфликт, тем меньше у Вашингтона мотивации поддерживать киевский режим, пишет издание.

Аналитик Рандип Рамеш ранее заявил, что США могут прекратить поддержку Украины, если появятся новые политические интересы. Он напомнил, что Вашингтон разорвал отношения со старыми союзниками ради своих интересов в Ираке. Эксперт считает, что поддержка Киева также может быть условной.