Foreign Policy: в НАТО обеспокоились арктическим альянсом России и Китая

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Практические занятия для офицерского состава сухопутных и береговых войск Северного флота РФ по отработке боевых действий в условиях Арктики

Альянс России и Китая по развитию Арктики вызвал серьезную обеспокоенность стран НАТО и США, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Foreign Policy. В публикации говорится о предоставлении Пекином капитала для российских проектов по развитию и укреплению на территории Арктического региона. Также, по словам авторов статьи, опасения вызывают восстановление Россией военных баз и проведение учений на своей территории в Арктике.

Увеличение объемов китайских инвестиций в регион и растущее первенство России вызывают беспокойство США, — пишут журналисты.

Страны НАТО совместно с США тоже начали проводить военные учения на территории Арктики, уточняют авторы статьи. Журналисты считают, что между РФ и НАТО возникает недопонимание по вопросу Арктического региона, а растущая военная активность в регионе может привести к конфликту. Еще одной проблемой становится отсутствие органов безопасности, через которые можно было бы решить конфликт, пишет издание.

Интерес к Арктике заметно вырос из-за таяния ледников, благодаря чему появляется доступ к ценным ресурсам региона, утверждается в статье. Кроме того, недавно открытые судоходные пути через Арктику потенциально могут создать новые маршруты для мировой торговли.

Возможность использовать новые доступные ресурсы Арктики провоцирует все больший интерес со стороны как коммерческих, так и национальных игроков, и привлекает такие страны, как Китай, вкладывать в регион политический и финансовый капитал, — говорится в статье.

Ранее историк-этнограф Лариса Стрючкова объяснила, что Арктика для России представляет геополитическую значимость. Эксперт отметила, что Арктика обеспечивает доступ к Северному морскому пути, которые является экономически выгодным маршрутом из Азии в Европу.